Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki idmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan pas oyunu gerçekleştirildi.

Antrenmanın ana bölümünde dar alan oyunları oynandı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sofiane Feghouli ve Mario Lemina, günü tedaviyle geçirdi. Her iki oyuncumuzun sağlık durumları hakkındaki açıklama, yarın gerçekleştirilecek MR tetkikleri sonrası yapılacak.

Şener Özbayraklı, takımdan ayrı sahada adaptasyon çalışmalarına başladı.

Terim ile Falcao sohbet etti

Radamel Falcao, takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde salonda ve sahada özel bir program dâhilinde çalıştı. Galatasaray'ın paylaştığı fotoğraflarda Fatih Terim ile Falcao'nun sohbet ettiği gözlendi.

Ryan Babel, takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde salonda çalıştı.

Galatasaray, Tuzlaspor karşılaşması öncesi yarın saat 18.00’de bir antrenman daha yaptıktan sonra karşılaşma için Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.



