Galatasaray'da flaş Demba Ba gelişmesi! İmza an meselesi...

Beşiktaş ve Göztepe forması altında ülkemizde iz bırakan Senegalli, tekrar Süper Lig'de boy gösterecek ama şimdilik biraz bekleme süresi var. İşte o flaş gelişmenin tüm detayları...

30 Aralık 2018, Pazar 10:19
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Galatasaray'da flaş Demba Ba gelişmesi! İmza an meselesi...

Forvete iki takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Alan Carvalho'yu listenin başına yazarken, Demba Ba konusundaki tüm pürüzleri de aştı.

33 yaşındaki Senegalli forvetle 5 aylığına 1.3 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varıldı.

Tecrübeli futbolcunun kulübü Shaghai Shenhua ile de sezon sonuna kadar ücretsiz kiralama konusunda el sıkışıldı. Ancak sarı-kırmızılılar yaşı nedeniyle Demba Ba için biraz daha bekleme kararı aldı.

İkinci forvet olarak düşünülen Ba'dan daha iyi bir alternatif bulunmazsa bu transfer resmiyete dökülecek.

1985 doğumlu yıldız oyuncu, sakatlık problemi olmadığını ve İstanbul'da kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçmeye hazır olduğunu bildirdi. (Sabah)

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