Sevilla'nın teklifini kabul ederek kariyerini İspanya’da sürdürme kararı alan ve bu düşüncesini Galatasaray yönetimine de bildiren Fernando’nun transferinin perde arkasında çarpıcı olaylar çıktı... İki sezondur sarı kırmızılı forma giyen ve yılda 3.3 milyon dolar garanti ücret alan Brezilyalı futbolcunun ayrılmayı çok önceden kafasına koyduğu ve bu amacına ulaşmak için yönetimi şoke eden bir hamle yaptığı ortaya çıktı.

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Fernando, alacaklarının ödeme süresi dolmadan önce kulübe ihtarname gönderdi. Brezilyalı futbolcunun ‘ihtarname çekmek için gereken süre’ dolmamış olmasına rağmen böyle bir hamlede bulunmasını iyi niyetli bulmayan Galatasaray yönetimi, kulübün zarar görmemesi için hemen karşı atağa geçip 1.1 milyon Euro tutarındaki parayı geçen hafta ödedi. Fernando’nun tam da Sevilla’dan teklif aldığı dönemde ihtarname çekmesi sarı kırmızılı yönetimde, “Gitmek istiyorum” mesajı olarak yorumlandı. Ardından, menajeri aracılığıyla Sevilla ile her konuda anlaştığını bildiren Brezilyalı futbolcunun üstü çizildi. Teknik direktör Fatih Terim’in de üstünü çizdiği Fernando’nun Sevilla’ya transferinin birkaç gün içinde sonuçlanması bekleniyor.

Kaynak: Hürriyet