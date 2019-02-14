Galatasaray'da Fernando şoku! Rövanşta yok
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Benfica ile karşılaşan Galatasaray, Benfica'dan gelen kötü haberle yıkıldı. Karşılaşmanın 40. dakikasında sarı kart gören Brezilyalı futbolcu, rövanş maçında cezalı duruma düştü.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Türk Telekom Stadı'nda Benfica'yı konuk etti. Karşılaşma Benfica'nın 1-0 üstünlüğü ile devam ederken, Galatasaray'da Fernando şoku yaşandı.
Mücadelenin 40. dakikasında Galatasaray'ın Brezilyalı deneyimli futblcusu Fernando, sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Fernando rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek.
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