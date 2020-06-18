Rizespor deplasmanında kaval kemiği iki yerinden kırılan ve geçirdiği başarılı ameliyat sonrası 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Fernando Muslera’ya kulüpten tam destek. Sarı-Kırmızılılar, 2021 yılında kontratı bitecek olan 34 yaşındaki file bekçisiyle geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına varmış ve sözleşmenin 2024’e kadar uzatılması konusunda el sıkışılmıştı. Uruguaylı eldivenin yaşadığı talihsizlik sakatlık sonrası ise Galatasaray Yönetimi bu sürecin hızlandırılmasına karar verdi. Tarafların bu kez sezon bitmeden yeni sözleşme imzalamayı planladığı öğrenildi.

25 yaşından 38’e kadar...

Buna göre Muslera ile önce yıllık 2.5 milyon Euro, sonraki senelerde 2 milyon Euro’ya kadar düşecek şekilde bir sözleşme yapılacak. Kontratın 2023 mü yoksa 2024’te mi biteceğine Muslera karar verecek, gerekirse son sene mukaveleye opsiyonlu olarak eklenecek. Eğer resmi imzalar atılırsa, Fernando Muslera 25 yaşından 37-38 yaşına kadar Galatasaray forması giymiş olacak. Böylece ameliyattan çıkan tecrübeli kaleciye en büyük psikolojik destek sağlanmış olacak. Oynamadığı süreçte de Muslera’nın parası düzenli olarak ödenmeye devam edecek.

Dönüş için söz verdi

Galatasaray’la yeni sözleşme imzalamaya hazırlanan Muslera, kendisine gösterilen ilgi ve destekten dolayı çok mutlu. Tecrübeli kalecinin rehabilitasyon süreci de kulüp doktoru Yener İnce birlikte planlandı. Beklenti 6 ay ama Muslera daha kısa sürede dönebilmek için ne gerekiyorsa yapacağının sözünü verdi.

Metin Karabaş