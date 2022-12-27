2022 Dünya Kupası’nda Uruguay’ın Gana ile oynadığı maç sonrası hakemlere ve VAR ekranına tepki gösteren Uruguaylı futbolcular arasında yer alan Fernando Muslera’nın kaderi belli oluyor.

Fernando Muslera, Gana maçında son düdük sonrası çılgına dönmüştü. Galatasaray 'ın tecrübeli file bekçisi ve Uruguaylı futbolcular hakkında FIFA soruşturma başlatmıştı. Arjantin basınında yer alan haberde, Uruguay'ın dava için spor hukuku alanında uzmanlaşmış avukat Ariel Reck'i tutma kararı aldığı belirtilmişti.

Uruguay Futbol Federasyonu Başkanı Gaston Tealdi de, yaptığı açıklamada, "FIFA bize açılan davaları haber verdiğinde, hemen Ariel Reck ile konuştuk ve çalışmaya başladı. Her oyuncu için ve federasyon olmak üzere toplamda 5 farklı süreç var" ifadelerini kullanmıştı.

3. SIRADA TAMAMLADILAR

Dünya Kupası'na H Grubu'nda başlayan ve kadrosuyla gizli favorilerden birisi olarak gösterilen Uruguay, performansıyla hayal kırıklığı yaratarak turnuvanın sürprizlerinden birine imza attı. Portekiz, Güney Kore ve Gana'nın olduğu grubu 3. sırada tamamlayan Uruguay, turnuvaya son oynanan Gana maçıyla birlikte veda etti.





ERDEN TİMUR: OMUZUNA DOKUNMA GİBİ BİR ŞEY VAR

Galatasaray Sportif AŞ. Başkanvekili Erden Timur, bu sezon şampiyon olacaklarını söyleyerek Dünya Kupası'nda Uruguay'ın olaylı Gana maçı sonrası Fernando Muslera'nın da aralarında bulunduğu dört oyuncu için FIFA'nın harekete geçmesi hakkında konuştu. Timur, kalecileri Muslera'nın Dünya Kupası'nda yaşadığı olayın lige sirayet etmeyeceğini ifade etti. Tecrübeli kalecinin durumuna ilişkin araştırma yaptıklarını anlatan Timur, "Sahada olan bir şey. Orada başka oyuncular da var. Muslera'nın da kendisi söyledi, omuzuna dokunma gibi bir şey var. Onun buraya sirayet edecek bir durumu yok" demişti.

KUPADAN SONRA KAMPA KATILDI

Timur, futbolcularla alacaklarıyla ilgili hiçbir problem yaşamadıklarını ve ödemelerin sorunsuz devam ettiğini dile getirdi. Muslera, Dünya Kupası'nın ardından Galatasaray'ın Antalya kampına katılmıştı.

9 OCAK'A KADAR SÜRESİ BULUNUYOR

El Pais’te çıkan habere göre, Muslera ile beraber Gimenez, Godin ve Cavani gibi isimlerin 9 Ocak 2023 tarihine kadar savunma süresi bulunuyor.

FIFA’nın başlatmış olduğu disiplin soruşturmasının sonucuna göre Muslera’nın olası bir cezada Galatasaray’da da forma giyememe tehlikesi yer alıyor. Ancak savunma için 9 Ocak’a kadar zaman olması, Fenerbahçe derbisini riske sokmuyor. Bu sayede tecrübeli kaleci 8 Ocak’taki dev karşılaşmayı kaçırmayacak.



