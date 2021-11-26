UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Marsilya'yı 4-2 mağlup eden ve gruptan çıkmayı garantileyen Galatasaray 'da Fernando Muslera, 90 dakika sonrası kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

'Son dakikaya kadar bizi desteklediler, bizimle beraber mücadele ettiler'

Taraftarlara verdikleri destekten ötürü teşekkür ederek sözlerine başlayan Uruguaylı kaleci, “Öncelikle taraftarımıza özel bir parantez açmak istiyorum. Hafta içi oynadığımız bir maçtı. İş günüydü; ama hafta sonu istemeden aldığımız mağlubiyet sonrasında yine bizim yanımızdalardı. Son dakikaya kadar bizi desteklediler, bizimle beraber mücadele ettiler. Bu galibiyeti onlara armağan ediyorum. Başta Fatih hocam olmak üzere yardımcılarına, tüm takım arkadaşlarıma, staffa, başkana ve yönetime teşekkür etmek istiyorum. En iyi şekilde maça hazırlandık. Yeni oluşum içerisinde olan genç bir takımız. Güzel bir takım oluşturdular. Taraftarımız da bizim arkamızda. Her geçen gün daha da iyiye gideceğimizi düşünüyorum. Potansiyelli oyuncularımız, çok iyi gelecek vaat eden oyuncularımız var. Adım adım her geçen gün daha iyiye gideceğiz.” diye konuştu.

'Sosyal medyayı çok takip etmiyorum'

UEFA’nın kendisinin performansı hakkında ‘The Wall’ paylaşımı yapmasına teşekkür eden Galatasaray Kaptanı, “Bu jestlerinden ötürü UEFA’ya teşekkür etmek istiyorum; ama sosyal medyayı çok takip etmiyorum. Oynadığım pozisyon anlamında bir maçta dört kurtarışla yıldız olabiliyorsunuz. Bir maçta tek hatayla hemen size karşı yorumlar gelebiliyor. O yüzden çok fazla bu tip şeylere bakmıyorum. Önemli olan kendi performansım, ne yaptığım ve kendimi nasıl geliştireceğim. Sosyal medyadan ziyade bunlara odaklanıyorum. UEFA’ya sizin aracılığınızla teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.







