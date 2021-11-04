UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. hafta maçında Galatasaray , Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera, önlerinde iki maç daha olduğuna vurgu yaptı, ''Hala lideriz, hala önümüzde iki maç var ve hala her şey bizim elimizde.'' dedi.

Kaçırdıkları pozisyonlara parantez açan Uruguaylı kaleci, ''Bu tip seviyelerde pozisyon geldiğinizde rakibi cezalandırmanız gerekiyor. Bir anlık konsantrasyon kaybında cezalandırılabiliyorsunuz. Yapacak bir şey yok, gol yedik, bu pozisyonlara çalışmamız gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.







