Galatasaray’da 8. sezonunu geçiren ve toplam 11 kupa kaldıran Fernando Muslera’nın, özellikle kazanılan 4 lig şampiyonluğunda büyük payı var. Ancak Uruguaylı file bekçisi, bu yıl ciddi bir düşüş yaşıyor. Şampiyonlar Ligi’ndeki grup maçlarında büyük hatalar yapan Muslera, ligde de pek çok maçta aksadı.

Son Alanya mücadelesinde ise Djalma’nın aşırtma vuruşunda önde yakalandı. Fatih Terim, hafta içinde tecrübeli kaleci ile özel bir görüşme yapacak, hocası Taffarel’den de rapor istenecek.

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