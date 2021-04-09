Galatasaray, son 5 maçta 11 puan kaybederken eleştirilerinden nasibini alan futbolculardan biri de yıldız kaleci Fernando Muslera oldu. Bu sezon Denizlispor karşılaşmasıyla sahalara dönen Uruguaylı file bekçisinin görevi teslim almasıyla Cimbom 8'de 8 yapmıştı. Muslera bu süreçte de kalesinde sadece 3 gol görmüştü.

Son 5 maçta 11 gol

Ankaragücü maçıyla girilen kötü süreçte, sarı-kırmızılılar takım halinde olumsuz bir performans ortaya koyarken, yenilen gol sayısı da dikkat çekti. Cimbom son 5 maçta sadece Kayserispor'dan gol yemezken, diğer 4 maçta Muslera kalesinde toplam 11 gol gördü.

Ekstra çalışıyor

Özellikle sözleşmesi yenilenmesinden sonra Muslera'da düşüş yaşandığı iddia edilip bu konu üzerinden Uruguaylı file bekçisi eleştirilmeye başlandı. Tamamen son 9 maça odaklanan tecrübeli eldiven, eleştirilere cevabı sahada vermek için ekstra çalışmalar yapıyor.

Hedef en az 6 maç

Şu ana kadar oynadığı 13 Süper Lig maçının 6'sında kalesini gole kapayan Fernando Muslera, kalan 9 maçın da en az 3'te 2'sinde bu başarıyı tekrarlamak istiyor.

Muslera'nın Süper Lig'de yediği goller

Denizli 1

Y.Malatya -

G.Antep FK 1

Başakşehir -

Fenerbahçe -

Kasımpaşa 1

Alanyaspor -

Erzurumspor -

Ankaragücü 2

Sivasspor 2

Kayserispor -

Çaykur Rize 4

Hatayspor 3 (Ajansspor)