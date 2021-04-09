Galatasaray'da Fernando Muslera eleştirilere yanıtı sahada verecek
Muhteşem bir geri dönüş yaptıktan sonra son 5 maçta toplam 11 gol yiyen Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'ya da eleştiriler arttı. Tecrübelinin hedefi son 9 maçın en az 3'te 2'sinde kalesini gole kapatmak.
Galatasaray, son 5 maçta 11 puan kaybederken eleştirilerinden nasibini alan futbolculardan biri de yıldız kaleci Fernando Muslera oldu. Bu sezon Denizlispor karşılaşmasıyla sahalara dönen Uruguaylı file bekçisinin görevi teslim almasıyla Cimbom 8'de 8 yapmıştı. Muslera bu süreçte de kalesinde sadece 3 gol görmüştü.
Son 5 maçta 11 gol
Ankaragücü maçıyla girilen kötü süreçte, sarı-kırmızılılar takım halinde olumsuz bir performans ortaya koyarken, yenilen gol sayısı da dikkat çekti. Cimbom son 5 maçta sadece Kayserispor'dan gol yemezken, diğer 4 maçta Muslera kalesinde toplam 11 gol gördü.
Ekstra çalışıyor
Özellikle sözleşmesi yenilenmesinden sonra Muslera'da düşüş yaşandığı iddia edilip bu konu üzerinden Uruguaylı file bekçisi eleştirilmeye başlandı. Tamamen son 9 maça odaklanan tecrübeli eldiven, eleştirilere cevabı sahada vermek için ekstra çalışmalar yapıyor.
Hedef en az 6 maç
Şu ana kadar oynadığı 13 Süper Lig maçının 6'sında kalesini gole kapayan Fernando Muslera, kalan 9 maçın da en az 3'te 2'sinde bu başarıyı tekrarlamak istiyor.
Muslera'nın Süper Lig'de yediği goller
Denizli 1
Y.Malatya -
G.Antep FK 1
Başakşehir -
Fenerbahçe -
Kasımpaşa 1
Alanyaspor -
Erzurumspor -
Ankaragücü 2
Sivasspor 2
Kayserispor -
Çaykur Rize 4
Hatayspor 3 (Ajansspor)