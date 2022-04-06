Süper Lig ’in 32. haftasında pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam eden Galatasaray , Florya Metin Oktay Tesisleri’nde akşam yaptığı idmanla çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başlarken, kalan bölümde dev derbiye yönelik taktiksel ve fiziksel çalışmalar yapıldı.

Futbolcuların hırslı ve azimli tavırları dikkat çekerken, bu durum teknik heyeti de memnun etti.

Galatasaraylı futbolcular, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.







