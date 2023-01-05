Galatasaray dün akşam Süper Lig'de oynadığı Ankaragücü maçından 2-1 galip ayrıldı, Fenerbahçe derbisi öncesi moral depoladı. Sarı-Kırmızılılar'da ayrıca derbi öncesi sevindirici bir gelişme de yaşandı. İşte detaylar...





Aslantepe’de 42 bin taraftar

Maçın hafta içi oynanmasına ve İstanbul’daki soğuk havaya rağmen yine Aslantepe’de tribünlerin büyük bir bölümü doldu. Ankaragücü karşılaşmasını 42 bin 124 biletli taraftar takip etti. 90 dakika boyunca takımlarına tam destek veren Sarı-Kırmızılı futbolseverler, maç sonunda oyuncuları çağırıp Kadıköy’deki Fenerbahçe derbisi öncesi galibiyet istedi. Cim Bom, bu sezon 45 bin seyirci ortalamasıyla Süper Lig’in zirvesinde yer alıyor.

İç sahada yine aynı tarife

NEF Stadı’nda oynadığı 7 lig maçında sadece 1 yenilgisi olan Galatasaray, diğer 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Sarı-Kırmızılılar, taraftarı önünde çıktığı son 3 lig karşılaşmasından da aynı skorla ayrıldı. Cim Bom, Beşiktaş ve İstanbulspor’u 2-1’lik skorla yenerken, Ankaragücü’ne de aynı tarifeyi uyguladı. Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe derbisinin ardından evinde Hatayspor’u, sonrasında yine Aslantepe’de Antalyaspor’u konuk edecek.

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Eksiklerden iyi haber

Anneannesi yaşamını yitirdiği için ülkesine giden Torreira, derbi öncesi İstanbul’a dönecek. Kart cezaları nedeniyle Ankaragücü maçında forma giyemeyen Oliveira ve Sacha Boey de Fenerbahçe deplasmanında forma giyebilecek. Sarı-Kırmızılı takımda Kazımcan, Ross ve Emre Taşdemir’in ise tedavileri devam ediyor. Bu isimlerden sadece Emre’nin yetişme ihtimali bulunuyor.

Taylan attı sevinmedi

Galatasaray’ın kiralık olarak Ankaragücü’ne gönderdiği Taylan Antalyalı, maçın henüz başında şık bir gole imza attı. Başarılı orta saha oyuncusu, golün ardından sevinmedi. Bu golde asisti yapan isim de, bir diğer Galatasaraylı Emre Kılınç’tı. Taylan gibi sezon sonuna kadar Başkent ekibine kiralanan Emre, dün takımının en iyileri arasında yer aldı. 80. dakikada kenara gelen Taylan’ı, Galatasaray tribünleri ıslıkladı.

Ankaragücü bu kez yıkıldı

Ömer Erdoğan yönetimindeki Başkent ekibi, Galatasaray deplasmanına gelen kadarki son 4 dış saha maçını kaybetmemişti. Söz konusu periyotta İstanbulspor ve Antalyaspor’u mağlup eden Ankaragücü, Giresun ve Kasımpaşa deplasmanlarından beraberlikle ayrılmıştı. Sarı- Lacivertliler, Aslantepe’den ise eli boş döndü. Ankaragücü’nün ligde 16 puanı bulunurken, Ankara temsilcisi alt taraftan uzaklaşmaya çalışıyor.

Sevindiren gelişme: 3 yıldız da derbide!

Cim Bom'da Ankaragücü maçını kazanmak kadar, sınırdaki isimleri kaybetmemek de oldukça önemliydi. Teknik direktör Okan Buruk'un hafta boyunca yaptığı uyarılar karşılık verdi. Oyuncularından ekstra dikkatli olmalarını ve hakemle kesinlikle diyaloğa girmemelerini isteyen Okan Buruk, ceza sınırındaki yıldızları Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim'i kaybetmedi.





3 önemli isim, pazar günü Kadıköy'deki kritik Fenerbahçe mücadelesinde forma giyebilecek. Mertens ile Abdülkerim'in derbide 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Kerem'in ise kulübede mi yoksa ilk 11'de mi görev alacağı net değil.

11 kararı taktik idmanda

Genç futbolcunun yerine görev yapan Barış Alper Yılmaz, Sivasspor'un ardından Ankaragücü filelerini de havalandırırken, oldukça formda gözüküyor. Teknik direktör Okan Buruk, cuma ve cumartesi günleri yapılacak taktik idmanlarda derbi 11'ini netleştirecek.