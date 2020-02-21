Galatasaray’da, Fenerbahçe maçı öncesi yoğun prova

Galatasaray, Süper Lig’in 23. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

21 Şubat 2020, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
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Galatasaray’da, Fenerbahçe maçı öncesi yoğun prova

Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları dün yapılan antrenmanla devam etti.

İdmanın ana bölümünde dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale maç oynandı.

Galatasaray’da çalışmalar bugün saat 11.30’da yapılacak antrenmanla devam edecek. 

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