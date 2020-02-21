Galatasaray’da, Fenerbahçe maçı öncesi yoğun prova

Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları dün yapılan antrenmanla devam etti.
İdmanın ana bölümünde dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale maç oynandı.
Galatasaray’da çalışmalar bugün saat 11.30’da yapılacak antrenmanla devam edecek.
Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları dün yapılan antrenmanla devam etti.
İdmanın ana bölümünde dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale maç oynandı.
Galatasaray’da çalışmalar bugün saat 11.30’da yapılacak antrenmanla devam edecek.
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