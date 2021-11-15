Galatasaray ’da derbi öncesi forvette üç bilinmeyenli denklem yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe karşılaşmasında Halil Dervişoğlu, Mostafa Mohamed ve Mbaye Diagne arasında kimi oynatacağına karar veremedi.

Tecrübeli teknik adam, bir tarafta milli takımlarda bulunan Halil ve Mohamed, diğer tarafta ise Florya’da takımla beraber antrenmanlarını sürdüren Diagne arasından kimin oynayacağına son dakikada karar verecek.

Terim, milli takımlarda bulunan Halil ve Mohamed’in alacağı süreleri de dikkate alacak. Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, Bursa ile yapılan hazırlık maçında 3 gol atan Diagne’nin formunu da göz önünde bulunduracak.









Galatasaray’ın teknik patronu, diğer taraftan da içinde mutlaka Halil’in yer alacağı ve Mohamed ya da Daigne ile desteklenecek formül üzerine de kafa yoracak. Bu durumda zorluk derecesi yüksek maçlarda düşünülen 3’lü orta saha kurgusu bu kez tercih edilmeyecek.

A Milli Takımı’nın Cebelitarık ile oynadığı karşılaşmada göz dolduran iki Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz’ın performansları, teknik direktör Fatih Terim’i hem Fenerbahçe derbisi öncesinde ümitlendirdi hem de gururlandırdı.

Milliyet





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