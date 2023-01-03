Nef Stadyumu'nda, saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmada Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

Ligde 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Sarı-kırmızılı ekip, toplamda 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle haftaya 33 puanla lider başladı. MKE Ankaragücü ise 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 16 puanla 13'üncü sırada yer alıyor.

Galatasaray 'da Kazımcan Karataş, Emre Taşdemir ve Mathias Ross sakatlıklarından dolayı Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. Dün antrenmanın bir bölümünde takımla çalışan Mauro Icardi'nin ise maçta süre alıp almayacağı maç gününde belli olacak.

Sarı-kırmızılı takımda ayrıca Sivasspor maçında cezalı duruma düşen Sacha Boey ile Sergio Oliveira da MKE Ankaragücü maçında görev alamayacak. Sivasspor maçıyla sarı kart cezasını tamamlayan Lucas Torreira ise teknik direktör Okan Buruk'un kendisine görev vermesi halinde Ankaragücü maçında oynayacak.

Galatasaray'da hafta sonunda Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Dries Mertens, MKE Ankaragücü maçında sarı kart görmeleri halinde Fenerbahçe deplasmanında forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın MKE Ankaragücü maçındaki muhtemel ilk 11'i şu şekilde: "Muslera - Dubois, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Van Aanholt, Torreira, Berkan Kutlu, Rashica, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Gomis"