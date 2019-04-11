Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında derbi maçta Fenerbahçe'nin konuğu olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Beşe iki dar alan pas oyunuyla devam eden antrenmanın ana bölümünde ise oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

DHA