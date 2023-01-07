Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligdeki 6 maçlık galibiyet serisini Fenerbahçe deplasmanında 7 maça çıkarmaya kararlı. Florya'da taktik provalara başlayan başarılı çalıştırıcı, tüm planlarını zafer üzerine kurguluyor. Hem takımının son durumunu göz önünde bulunduran hem de Fenerbahçe'nin artı ve eksi yönlerini ekibiyle birlikte analiz eden Buruk, kadroda birkaç farklı deneme yaptı.





Her formülü deniyor

Özellikle ileri uçta Gomis, Barış ve Icardi alternatiflerini kullanan Okan hocanın, hem kanatlarda hem orta sahada hem de beklerde sürpriz yapmaya hazırlandığı belirtiliyor. Cim Bom'un dünkü idmanında ilk olarak Gomis'i önde oynatan Buruk, forvet arkasında Kerem, Mertens ve Barış'ı deneyip, Rashica'yı kesti. Orta sahada Torreira ve Oliveira birlikte görev yaptı. Beklerde Boey ile Aanholt oynarken, savunmanın göbeğindeNelsson ile Abdülkerim, kalede de Muslera vardı. Rashica'nın 11'de oynaması için, orta sahada Berkan'ın tercih edilmesi gerekiyor. Buruk, bu değişiklik üzerinde de denemeler yaptı.

Ofsayt taktiğine karşı

Fenerbahçe'nin savunmayı önde kurup ofsayt taktiği yapması nedeniyle savunma arkasına sarkma planını da düşünen Okan hoca, ileri uçta Gomis yerine Barış ve Mertens'i de denedi. Ayrıca Ankaragücü maçında yedek soyunan Kerem'in yine derbiye kulübede başlayıp, Barış'ın solda Rashica'nın sağda, Berkan'ın da Torreira'nın yerine orta alanda oynaması ihtimali üzerinde duruldu. Sol bekte de formsuz Aanholt'un yerine idman maçının bir bölümünde Dubois forma giydi.

İşte Aslan'ın muhtemel kadroları:









Son 3 maçta 2 galibiyet

Galatasaray, Kadıköy'de çıktığı son 3 lig mücadelesinde 2 galibiyet, 1 de beraberlik elde etti. 2019-2020 sezonunda Fener'i deplasmanda 3-1 yenen ve 20 yıllık hasreti bitiren Cim Bom, bir sonraki sezonda da 1-0'lık skorla galip geldi. Geçen sezon Kadıköy'deki mücadeleyi ise Fenerbahçe 2-0 kazanmayı başardı.

Kaptan Muslera destek veriyor

Sarı-Kırmızılı ekipte ilk kez Kadıköy deplasmanına çıkacak olan oyunculara, Kaptan Fernando Muslera destek veriyor. 2011 yazından bu yana Galatasaray forması giyen 36 yaşındaki file bekçisi, Fenerbahçe karşısında kendilerini bekleyen atmosferi, olası gerilimi takım arkadaşlarına anlatarak deneyimlerini aktarmaya çalışıyor.

Yönetim kesenin ağzını açtı

Galatasaray Yönetimi'nde de Fenerbahçe derbisi öncesi seferberlik hali var. Teknik heyet ve futbolculardaki pozitif havayı daha da yukarı çekmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, gecikmiş alacakların büyük bölümünü hesaplara yatırdı. Ayrıca Fenerbahçe galibiyeti için özel bir prim belirlendi. Müjdeli haber, bugünkü antrenman öncesinde oyunculara açıklanacak.



