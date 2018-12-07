Galatasaray’da Felipe Melo seferberliği... Ara transferde kadrosuna 2 forvet, 1 orta saha ve 1 stoper takviyesi yapmaya hazırlanan Sarı- Kırmızılılar’ın gündemine, Brezilyalı eski oyuncusu geldi. Sambacı’nın adının tekrar Galatasaray’la anılması üzerine, taraftarlar sosyal medyada geniş çaplı bir kampanya başlattı. Galatasaraylı yöneticilerin ve kulübün sosyal medya hesaplarına, Felipe Melo’nun geri dönüşüyle ilgili mesaj yağıyor.

‘Takıma ruh kazandıracak’

Taraftarların Felipe Melo ısrarındaki en önemli detay, 35 yaşındaki futbolcunun takıma ruh ve karakter katma olasılığı. Sarı-Kırmızılı formayı giydiği dönemdeki ‘kazanan oyuncu’ yapısı ve yenilgiyi asla kabul etmeyerek mücadeleci bir ruh ortaya koyması, bugünkü kadronun en önemli eksiği olarak görülüyor.

‘Come to Galatasaray Melo’

Sarı-Kırmızılılar bir diğer taraftan Felipe Melo’nun sosyal medya hesaplarını da ablukaya almış durumda. Tecrübeli futbolcuya hem Instagram hem de Twitter’dan, “Come to Galatasaray” (Galatasaray’a gel) mesajları gönderiliyor. Brezilyalı orta saha oyuncusunun, kulübüyle 31 Aralık 2019 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Palmeiras formasıyla Brezilya’da şampiyonluk kupası kaldıran Melo’nun, olası bir teklife nasıl cevap vereceği merak konusu.