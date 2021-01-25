Süper Lig'de Galatasaray, Yeni Malatya deplasmanında son anlarda attığı golle kritik bir galibiyet almayı başarırken, çok önemli bir oyuncusunu sakatlığa kurban verdi. Eski formuna kavuşmaya başlayan ve 6-1'lik Denizlispor mücadelesinde rakip fileleri havalandıran Sofiane Feghouli, ilk yarının ortalarında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Mücadelenin 24. dakikasında auta doğru çıkan topa vurmaya çalışan Feghouli, vuruşu yaptıktan sonra sağ arka baldırını tuttu. Hemen sağlık ekibinin müdahelede bulunduğu Feghouli, maça devam edemedi ve yerini 27. dakikada Emre Kılınç'a bıraktı.

Bugün belli olacak...

31 yaşındaki oyuncunun şu an itibariyle 2-4 hafta sahalardan uzak kalma ihtimali bulunuyor. Eğer sakatlık ciddi olursa, yıldız futbolcunun sırasıyla ligdeki Gaziantep (d), Başakşehir ve Fenerbahçe (d) derbisinde takımını yalnız bırakacak. Ancak Cezayirli oyuncunun kesin durumu, bugün çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak.