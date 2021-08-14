Galatasaray’da Feghouli ile barış sağlandı

Galatasaray ’da teknik direktör Fatih Terim'in St. Johnstone maçında ilk 11'de oynattığı ve karşılaşma sonrası, "Demek ki kendisiyle sohbet etmemiz gerekiyormuş. Uzun süredir konuşmuyorduk" dediği Feghouli ile ilgili planlar değişebilir. Başkan Burak Elmas'ın, "Ayrılmak için görüştük" demesine rağmen, Terim'in ısrarla süre vermesi, Cezayirli yıldızla yola devam etmek istediği şeklinde yorumlandı. Fatih hocanın, sağ kanada iyi bir transfer yapılması halinde Feghouli'nin transferine izin vereceği belirtiliyor.