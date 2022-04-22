Sakatlığını atlatan Feghouli, formasına kavuşmaya hazırlanıyor. Sosyal medya hesabından bir mesaj gönderen Cezayirli yıldız, kendisini çok iyi hissettiğini ve takım arkadaşlarına destek vermek için sabırsızlandığını açıkladı.

Milli takımdan sakat dönen tecrübeli futbolcunun, İzmir deplasmanına götürülüp götürülmeyeceğine Torrent karar verecek.