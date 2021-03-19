Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayseri deplasmanında 4-4-2’ye dönmüş, ileri uçta Falcao ile Mohamed’i görevlendirirken orta sahayı Fernandes, Taylan, Emre Akbaba ve Emre Kılıç’tan kurmuştu. 68’de beklentilerin altında kalan Akbaba’yı Onyekuru ile değiştiren Terim’in Rize önünde 28 yaşındaki oyuncuyu yedeğe çekip 75’te oyuna girip harika bir asist yapan Feghouli’yi oynatması bekleniyordu.

İkisini de denedi

Terim’in uyluk sakatlığı nedeniyle 1.5 aylık aradan sonra takıma dönen ve Ankaragücü, Sivas ile Kayseri maçlarında son bölümlerde oyuna giren Cezayirli yıldız konusunda kararını maç saatine bıraktığı öğrenildi. Aslan’ın hocasının dün yapılan son idmanda Emre Akbaba ile Feghouli’yi dönüşümlü olarak oynattığı bildirildi.







