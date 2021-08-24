Sezon bittiğinde adı gidecekler listesinin en başında yazıyordu. Uzun süre kulüp bulması beklendi ama o hiç pes etmedi, hazırlık döneminde formayı en çok isteyenlerden biriydi. Sezona da muhteşem girdi...

Sofiane Feghouli’den bahsediyoruz.

Yüksek maaşı nedeniyle yük gibi görülen Cezayirli yıldız, dün geceye damgasını vurdu. Takımının geri düştüğü Hatay maçında skoru eşitleyen tecrübeli oyuncu performansıyla da sahanın en iyileri arasındaydı. Sezon sonunda Sarı-Kırmızılı takımla sözleşmesi sona erecek olan Feghouli’ye yarı maaşla yeni kontrat önerilmişti. Formayı kapan oyuncunun yeni sözleşme imzalamasına artık kesin gözle bakılıyor.

Hatayspor filelerini havalandırıp 215 gün sonra golle tanışan Feghouli, alkış aldı.