Galatasaray'da Feghouli bomba gibi geliyor!

Fatih Terim ile iletişimini güçlendiren ve çalışmasıyla göze giren yıldız oyuncunun, ikinci yarıya damga vurması bekleniyor...

12 Ocak 2019, Cumartesi 09:10 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Feghouli bomba gibi geliyor!

Galatasaray'da Sofiane Feghouli, ikinci yarıda takımının en büyük kozu olacak. Sarıkırmızılı takımda ilk yarının son bölümünde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Feghouli, Antalya kampının en başarılı isimleri arasında yer aldı.

ONA ÇOK GÜVENİYORLAR

Teknik direktör Fatih Terim ile de iletişimini güçlendiren tecrübeli futbolcu, şu an takımın en büyük silahı konumda. Hırsıyla da dikkat çeken futbolcu, sezonun ikinci yarısında en fazla katkı vermesi beklenen oyuncu. Feghouli'nin performansından memnun olan Galatasaray teknik heyeti, ikinci yarıda ona çok güveniyor.

Kaynak: Takvim

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