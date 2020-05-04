Koronavirüs salgını sonrası gelirleri neredeyse tamamen duran futbol kulüpleri, maddi krizin eşiğinde. Avrupa'daki futbol devlerinin izlediği ‘oyuncu maaşlarında indirim’ uygulaması, bizim ligimizdeki takımların da uygulamak zorunda olduğu bir yöntem. Oyuncu ücretleri, takımların gider sıralamasında en üstte yer alıyor. Ancak yayıncı kuruluş, stat gelirleri, sponsorluk ödemeleri durunca kulüpler bu ödemeleri minimuma çekmek için harekete geçti. Galatasaray da geçtiğimiz hafta bütün oyuncu ve menajerlere en az yüzde otuzluk indirim talebi iletildi. Sarı-kırmızılı yönetim en geç önümüzdeki hafta pazartesiye (11 Mayıs) kadar kesin bir cevap için süre verdi.

Kaptanlar hazır

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray’dan gelecek indirim talebi olursa gereken bütün fedakârlığa hazır olduğunu söyleyen Selçuk İnan’ın yanı sıra Fernando Muslera da 11 Mayıs’ı beklemeden ilk görüşmede gereken indirimi yapacağını belirtti. Sarı-kırmızılıların diğer kaptanı Ryan Donk da menajeri vasıtasıyla kulübe gereken kolaylığı sağlayacağını dile getirdi. Aslan’ın kaptanları dışında ise henüz indirim talebine olumlu ya da olumsuz dönüş yapan olmadı. Galatasaray yönetimi, bu zorlu süreçte indirim yapmayan isimlerle sezon sonu yolları ayırma kararı aldı. Ancak bu yeni sezon için geçerli olacak. Sebebi de takımın şu anda şampiyonluğa odaklanması ve oyuncuların bu durumdan olumsuz etkilenmemesi.