Sakatlığı nedeniyle hafta boyunca tartışılan Marcao, Sivas kadrosuna alınsa da oynayacağını kimse düşünmüyordu. Ancak teknik direktör Fatih Terim'in fedakârlık beklediği oyuncu, hocasını ve takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı ve sahaya çıktı. Yapılan iğne tedavisi ile oynayan Brezilyalı futbolcunun yanı sıra partneri Luyindama'nın da ağrıları olduğu öğrenildi. Kongolu oyuncunun da ağrıları nedeniyle iğne ile maça çıktığı belirlendi. (Sabah)