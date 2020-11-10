Galatasaray'da fedakar stoperler!
Galatasaray'da sakatlığı tam atlatmayan takımla sadece 1 idmana çıkarak maç kadrosuna dahil edilen Marcao, fedakarlık yaparak Sivasspor karşılaşmasında iğneyle oynadı. Luyindama'nın da ağrıları olmasına rağmen takımı yalnız bırakmadı.
Sakatlığı nedeniyle hafta boyunca tartışılan Marcao, Sivas kadrosuna alınsa da oynayacağını kimse düşünmüyordu. Ancak teknik direktör Fatih Terim'in fedakârlık beklediği oyuncu, hocasını ve takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı ve sahaya çıktı. Yapılan iğne tedavisi ile oynayan Brezilyalı futbolcunun yanı sıra partneri Luyindama'nın da ağrıları olduğu öğrenildi. Kongolu oyuncunun da ağrıları nedeniyle iğne ile maça çıktığı belirlendi. (Sabah)