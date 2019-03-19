Galatasaray tıpkı 5-0 kazanılan Antalyaspor maçında olduğu gibi, Bursaspor deplasmanında da iki yarıda iki farklı görüntü ortaya koydu. Hafta boyunca takımına ısrarla Antalya maçının ikinci yarısındaki futbolu görmek istediğini anlatan teknik patron Fatih Terim, Bursa’da beklediğini bulamayınca hayli gergin bir devre arası toplantısı yaşandı.

Tecrübeli hocanın, özellikle yenen ilk golde, pozisyonu takip etmedikleri gerekçesiyle faturayı orta saha oyuncularına kestiği öğrenidi. Terim’in ayrıca Donk, Ndiaye ve Onyekuru’yu sert şekilde uyardığı ve “Bir an önce kendinize gelin, yoksa bir daha forma yüzü göremezsiniz” dediği ileri sürüldü.

Metin Karabaş