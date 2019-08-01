Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in yeni sezon planlarında çok önemli yer tutan bir transfer daha gerçekleşti. Celta Vigo’nun 22 yaşındaki kanat oyuncusu Emre Mor, yeni sezonda Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Galatasaray, Emre’nin transferini dün itibarıyla resmen açıkladı.

Danimarka’nın Nordsjaelland takımında yıldızını parlattıktan sonra Türk Milli Takımı’nın formasını giyen genç yetenek, 16 milyon Euro’ya Borussia Dortmund’a transfer olmuştu. Ancak Almanya macerası milli yıldız için pek de iyi geçmedi.

Hocasıyla anlaşamadığı için 13 milyon Euro karşılığında Celta Vigo’ya satıldı.

Hedefi milli forma

İspanya’nın Emre Mor için tam biçilmiş kaftan olduğu düşünülüyordu. Ancak o, La Liga’ya da uyum sağlayamadı. Başarısız geçen 2 sezonun ardından tamamen gözden çıkarılan Emre, artık Galatasaray için ter dökecek.

Genç yetenek, Fatih Terim’in liderliğinde kariyerine yeni bir sayfa açıp kendisini tekrar kanıtlamak istiyor.

Emre, Galatasaray’da yapacağı çıkışla, yeniden milli takım kadrosuna dahil olmayı hedefliyor.

Her bölgede oynattı

Terim, kendi görev süresinde Emre Mor’u milli takımda hücum hattının her bölgesinde oynattı. Genellikle sol ayağıyla sağ kanatta görev yapan 22 yaşındaki futbolcu, sol kanatta, forvet arkasında ve hatta ileri uçta da oynayabiliyor.

Baba - oğul gibi

Terim ve Emre Mor, zaman zaman yaşanan ufak tartışmaların dışında, milli takımda adeta baba oğul gibiydi. Genç yeteneği A Milli Takım’a kazandıran isim de Fatih Terim’di.

‘En çok futbolu düşünmeli’

Emre Mor’un Danimarka’daki eski teknik direktörü, onun yıldızını parlatan Kasper Hjulmand, “Emre Mor her ligde oynayabilir. İnanılmaz bir yetenek. Yapması gereken, kendisini daha iyi tanımak. Daha sakin olmalı, duygusal davranmamalı ve hayatında en çok futbolu düşünmeli” yorumunu yaptı.

‘Başarılı olacağız’

Galatasaray’ın yeni transferi Emre Mor dün akşam İstanbul’a ayak bastı. Danimarka’nın başkenti Kopenhag’dan gelen 22 yaşındaki oyuncuyu , İstanbul Havalimanı’nda Galatasaray Kulübü yetkilileri karşıladı.

Emre Mor alandan ayrılmadan yaptığı açıklamada, “Uzun süredir bekliyordum, sonunda geldiğim için mutluyum. Fatih Terim ile güçlü bir ilişkimiz var. Onunla tekrar çalışacağım için mutluyum. Büyük bir teknik direktör. Antrenmanlara çıkacağım, ardından tek tek maçlara odaklanacağız. Sonrasında eminim başarılı olacağız” ifadelerini kullandı.



