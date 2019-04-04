Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kulüp başkanı Mustafa Cengiz’in idari yönden ibra edilmediği genel kurulla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Takımın ilk başta rahatsız olduğunu, daha sonra yönetimin verdiği destekle nefes aldıklarını belirten tecrübeli hocanın, özellikle kürsüde konuşma yapan üyelerle ilgili sözleri camiada ses getirdi.

Fatih hoca ne demişti?

■ Bu iş böyle gitmez. Sadece kendi kulübüm için değil. Her kulüp önce bütün dinamikleriyle kendi içerisinde oturup durumu samimi ve ciddi bir şekilde tartışmalıdır.

■ Galatasaray bu problemleri kendi içinde konuşuyorsa niye başkası bilsin? Naklen yayın nedir yani. Galatasaray kendi meselelerini kendi içinde konuşmalıdır. O zaman konuşma sayısı da azalır. Kimse evine ‘televizyonda beni gör’ diye randevu da vermez.

■ Son dönemde borçsuzluk kağıtları trend oldu. O başkan ve yönetimlerin de bir halini görün. Bunu yetiştirmek kolay değil. Her ay 7-8 milyon Euro’ya ihtiyacınız var.

■ Böyle büyük kulüpler küçülerek büyüyemez. Onun için bir formül bulmak zorundasınız. Birbirimizi idare etme zamanı geçti. Kendi kulübüm adına söylüyorum, her şeyi paylaşmak lazım.

■ Teknik adamlık şapkam olmasaydı genel kurulda 10 dakika konuşmayı çok isterdim. Şablonlar çok güzel ama işin gerçeği şudur; böyle gitmez. Yoksa Avrupa ve dünya ile makas gitgide açılacaktır.

Kongrelerin naklen yayınlanmasına tepki gösteren Terim’in, “Galatasaray problemleri kendi içinde konuşuyorsa niye başkası bilsin? Naklen yayın nedir yani. O zaman konuşma sayısı da azalır. Kimse evine ‘televizyonda beni gör’ diye randevu da vermez” diyerek hedef aldığı bazı isimlerin, bu sözlerden rahatsızlık duyduğu ve bir sonraki Divan Kurulu’nda bu konunun gündeme getirileceği öğrenildi.

31 yıllık kulüp üyesi

Fatih Terim, Galatasaray’da 31 yıllık kulüp üyesi. 25. yılını doldurduğu 2012 senesinde Divan Kurulu üyesi olmaya hak kazandı. Dolayısıyla tecrübeli teknik adam, aynı zamanda kulüp yönetiminde de söz sahibi konumunda.