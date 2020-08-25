Galatasaray'da Fatih Terim'in planı belli oldu! İşte satış listesindeki 4 isim
Transfere kaynak oluşturmak isteyen Galatasaray'ın planı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Belhanda ve Babel ikilisini satmayı planlıyor. Bu yıldızlara beklenen teklif gelmezse Linnes ve Emre Taşdemir elden çıkarılacak.
Galatasaray transfere kaynak olarak Maicon için Al-Nasr'dan gelen 1 milyon 430 bin euro ve Mustafa Kapı için aldığı 300 bin euro'luk yetiştirme bedelini ayırdı. Ancak bu para sarı-kırmızılı takımın planları için yeterli değil. Cimbom bu yüzden Faslı yıldız Belhanda ve Hollandalı Babel ikilisi için teklif beklemeye başladı.
Bu yıldızlar olmazsa da Süper Lig'den talipleri olan Linnes ve Emre Taşdemir'in satışından kaynak yaratılmaya çalışılacak. (Sabah)