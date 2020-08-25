Galatasaray transfere kaynak olarak Maicon için Al-Nasr'dan gelen 1 milyon 430 bin euro ve Mustafa Kapı için aldığı 300 bin euro'luk yetiştirme bedelini ayırdı. Ancak bu para sarı-kırmızılı takımın planları için yeterli değil. Cimbom bu yüzden Faslı yıldız Belhanda ve Hollandalı Babel ikilisi için teklif beklemeye başladı.

Bu yıldızlar olmazsa da Süper Lig'den talipleri olan Linnes ve Emre Taşdemir'in satışından kaynak yaratılmaya çalışılacak. (Sabah)