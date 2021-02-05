Galatasaray’da artık tüm gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi. Geçtiğimiz yıl Kadıköy’deki 20 yıllık galibiyet özlemine 3-1’lik skorla son veren Galatasaray’da tüm hesaplar yine 3 puan üzerine yapılıyor. Teknik Direktör Fatih Terim, Fenerbahçe karşısında sahaya süreceği ilk 11’i ve oyun planını da oluşturmaya başladı. Tecrübeli teknik adam ezeli rakibini aynı geçen yıl olduğu gibi yine ‘kanatlardan’ vuracak!

Defans arkasına atılacak toplar kritik

Hürriyet'in haberine göre; Sarı kırmızılı takım defansın arkasına yapacağı koşular, kanat organizasyonları, Henry Onyekuru’nun sürati, Belhanda’nın ara pasları ile Fenerbahçe karşısında bir kez daha galibiyet arayacak. Gelir gelmez çıktığı iki maçta 3 gol kaydeden ve bir de takımına penaltı kazandıran Onyekuru yine başrolde olacak. Terim’in sahaya sürmeyi planladığı derbi 11’inde bu kez tek yeni isim Nijeryalı futbolcu olmayacak!

Kanatta ya Arda ya da Babel olacak

Tecrübeli teknik adamın derbide DeAndre Yedlin ve Mostafa Mohamed’e de ilk 11’de görev vermesi bekleniyor. Terim’in, 2 oyuncunun da fiziksel durumundan memnun olduğu ve sağ bekte Linnes yerine Yedlin’e, forvette ise bu kez Babel yerine Mohamed’e görev vereceği öğrenildi. Tecrübeli hocanın Başakşehir maçının aksine bu kez orta sahada Belhanda’ya ilk 11’de görev vereceği ve diğer kanatta ise Arda ile Babel arasında tercih yapacağı belirtildi.

Omar Elabdellaoui tam maaş alacak.

G.Saray’da yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle gözünden yaralanan sağ bek Omar Elabdellaoui’nin lisansı çıkarılmadı. Kulüpten yapılan açıklamada “Kadroda yer alan 17 yabancı oyuncudan biri olan Omar ile de karar öncesi istişare edildi ve kendisinin tedavi sürecine öncelik verilmesi kararlaştırıldı” denildi. Başkan Mustafa Cengiz ise oyuncunun durumuyla ilgili olarak “Omar hazırdı, maaşının 1 milyon Euro’sunu ertelerdik. Nasıl Emre Akbaba sakatken tam maaş ödedik. Sevgili Muslera sakatken tam ödüyorduk, Omar’a da ödeyeceğiz. Sakat adama teklif bile etmedik. Utandık. O hazır olduğu halde bile. Kendimizden utandık. Galatasaray’ın, Türk kültürünün geleneğinde bu yok.”