Galatasaray'da taraftarın yönetime olan transfer tepkisi sürerken Türk Telekom Stadyumu'nda yapılan kritik toplantı sona erdi. Fatih Terim'in de katıldığı toplantı iyi bir havada geçerken, "En büyük şampiyonluk adayı hala bizi" mesajında görüş birliğine varıldı.

Özellikle ezeli rakip Fenerbahçe'nin önemli transferler yapmasıyla gözler yönetime dönmüştü ancak başta Belhanda ve Feghouli gibi oyuncuların satılamaması ve kulüp kasasına bir girdi olmaması sebebiyle transferler bir türlü istenilen seviyeye ulaşmamıştı. Dün de Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası Fatih Terim'in açıklamalarından tecrübeli hocanın yönetime tepkili olduğu belirtilmişti ancak toplantının iyi bir havada geçmesi Terim'in takıma olan güvenini gösterdi.

Metin Karabaş







