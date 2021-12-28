Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynadıkları karşılaşma sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 6 maç men cezası almıştı. Terim, geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Antalyaspor mücadelesiyle cezasını tamamladı. Deneyimli teknik adam cezasından sonra ilk karşılaşmasına Denizlispor karşısında çıktı.
Galatasaray, Denizlispor mücadelesine; İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Alpaslan Öztürk, Marcao, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Cicaldau, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan, Barış Alper Yılmaz ve Mustafa Muhammed 11’i ile başladı.
Yedeklerde ise Jankat Yılmaz, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Gustavo Assunçao, Berkan Kutlu, Işık Kaan Arslan, Victor Nelsson, Atalay Babacan, Aytaç Kara ve Halil Dervişoğlu bekledi.