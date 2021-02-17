Galatasaray’da devre arasında yapılan transferler sonrası, Teknik Direktör Fatih Terim’in elini kuvvetlendirirken diğer bir durum, Arda Turan, Feghouli ve Falcao gibi isimlerin takıma dönmesi olacak. Arda’nın cezasının tamamlanmasının ardından artık iyileşme sürecinde bulunan iki futbolcunun da takıma girmeye hazır olacağı dile getirildi.

Lig sonuna kadar birçok önemli maça çıkacak olan Galatasaray’da bu durum, Terim’in elini güçlendirecek. Tecrübeli teknik adam, karşılaşmalara daha alternatifli kadrolarla çıkabilecek.

Sarı-kırmızılılarda bu futbolcuların yanı sıra, cezası devam etmesine rağmen Oğulcan Çağlayan da Antalya kafilesine dahil edilecek. (Skorer)