Galatasaray , Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Ali Sam Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor ile karşı karşıya gelirken Teknik Direktör Fatih Terim son oynadıkları Antalyaspor maçının 11’ine göre kupa maçında rotasyona gitti ve kadroda 7 değişiklik yaptı.

Terim; Nelsson, Patrick van Aanholt, Aytaç Kara, Berkan Kutlu, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu'nun yerine Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Cicaldau, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan ve Barış Alper Yılmaz’a görev verdi.