Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim son haftaların formda kadrosunda değişiklik düşünmüyor ancak bazı isimler 11’i zorluyor. Bunların başında da Omar Elabdellaoui ve kaleci Okan Koçuk geliyor.

Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan ve bir süre takımdan ayrı kalan oyunculardan fiziksel açıdan en iyi durumda bulunan ismin Omar olduğu öğrenildi. Atakaş Hatayspor maçında savunmada zaman zaman aksayan Martin Linnes yerine Omar’ın yeniden görev almaya başlayabileceği belirtildi.

Diğer taraftan kaleci Okan’ın da tamamen hazır hale geldiği bildirildi. Bu iki futbolcunun, Ziraat Türkiye Kupası’nda salı günü Darıca Gençlerbirliği ile oynanacak maçtaki performanslarına göre önümüzdeki hafta yapılacak Fatih Karagümrük karşılaşmasında sahadaki yerlerini alabilecekleri öğrenildi.

Younes Belhanda da fiziksel olarak iyi duruma gelirken, Teknik Direktör Fatih Terim’in ön taraftaki isimlerin performansından memnun olduğu için şimdilik değişim yapmayı düşünmediği belirtildi. Koronavirüse yakalanan diğer futbolculara göre daha ağır semptomlar gösteren Ryan Babel’in ise sahalara dönüşü biraz daha zaman alabilecek gibi görünüyor. Sırt ağrılarından şikayet eden Hollandalı futbolcunun tedavisinin yoğun şekilde sürdüğü bildirildi.

Milliyet