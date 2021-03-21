Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz hamle!
Çaykur Rizespor maçında Galatasaray'ın iki stoperi olan Luyindama ve Marcao'nun sarı kart görerek cezalı duruma düşmesi Fatih Terim'i düşündürüyor. Buraya bir stoper olarak Donk'un yer alacağı, ikinci stoper olarak ise sürpriz olarak Taylan Antalyalı'yı çekeceği öğrenildi.
Çaykur Rize karşısında yaşanan hezimetin yanında cezalı duruma düşen Luyindama, Marcao ve Yedlin'i de kaybeden Fatih Terim, milli arada yeni oyun planı kurgulayacak. Çift forvetten vazgeçmesi beklenen deneyimli hocanın savunmadaki eksikler nedeniyle deplasmandaki Hatayspor maçında Taylan Antalyalı'yı stopere çekebileceği belirtildi. 26 yaşındaki oyuncu, kariyerinde ilk kez bu sezon 6 numarada forma giymeye başlamıştı.