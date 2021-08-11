UEFA Avrupa Ligi 3. tur rövanş maçında yarın akşam St. Johnstone'a konuk olacak Galatasaray 'da, zorlu mücadelenin hazırlıkları devam etti. Sarı-Kırmızılı ekip, dünkü antrenmanın ana bölümünde, maçın taktik provasını gerçekleştirdi.





Teknik patron Fatih Terim, antrenman öncesi takımdan beklentilerini aktarırken, "Tur atlamak için tempomuzu en az 75 dakika sürdürmeliyiz. Özellikle orta saha mutlaka bizim olmalı. Top bizde kalmalı. Baskılı, yakın ve kora kor bir oyun istiyorum" ifadelerini kullandı. Fatih hocanın, maça yönelik ilk 11'ini ise bu akşam İskoçya'da maçın oynanacağı statta deneyeceği ve oyuncularına henüz bilgi vermediği öğrenildi.

İskoçya yolcusu kalmasın

Sarı-Kırmızılı kafile, St. Johnstone mücadelesi için bugün saat 08.25'te THY'nin özel uçuşuyla İskoçya'nın Edinburgh kentine gidecek. Saat 20.00'de teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncusunun katılacağı basın toplantısı gerçekleşecek. Saat 20.30'da McDiarmid Park'ta Galatasaray'ın son antrenmanı yapılacak. Sarı-Kırmızılılar, maçın hemen ardından yine THY'nin özel uçuşuyla İstanbul'a dönerek, Süper Lig 'in ilk haftası için hazırlıklara başlayacak.

Metin Karabaş