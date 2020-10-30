Pazartesi günü yapılan Mustafa Cengiz-Fatih Terim zirvesinde barış sağlandı. Görüşmede devre arası ve sezon sonu için de transfer stratejisi belirlendi. Sabah'ın haberine göre; Marcao ve Luyindama ikilisinden en az birini 15 milyon Euro'ya satmayı planlayan yönetim gelecek bütçe ile de hamlelerini yapacak. Sarı-kırmızılı kulübün scout ekibinin başında olan Emre Utkucan'a isteklerini ileten Terim, 3 ayrı başlıkta talimatlarını verdi. İşte Terim'in çizdiği rota:

GENÇ YETENEKLERİ ARIYOR

1- Öncelik sırası bu sezon lisansı kulüpleri tarafından çıkarılmayan oyuncular. Bu oyuncuların listesini isteyen deneyimli teknik adam, maliyetleri de düşürmeyi planlıyor. 2- Devre arası veya sezon sonu kontratı bitecek olan oyunculardan bir liste de istendi. 3- İskandinav ve Doğu Avrupa ülkelerinin liglerinden genç oyuncular da Terim'in verdiği talimatla araştırılacak. Takımın bütçesini de düşünen deneyimli çalıştırıcı, Avrupa'nın dev ekiplerinin gözünden kaçan gelecek vaadeden isimler hedefleniyor.

MARCAO İÇİN 4 MİLYON EURO ÖDENDİ

Aslan, 2018-19 sezonunun devre arasında Marcao'yu 4 milyon Euro bedelle alırken 3.5 yıllık kontrat imzalanmıştı.

LUYİNDAMA 8 MİLYON EURO'YA GELDİ

Toplamda 8 milyon Euro bedel ödenerek 2018-19 sezonu ara transferinde alınan Luyindama, 2023 sezonu sonuna kadar yıllık 1 milyon 50 bin Euro alacak.