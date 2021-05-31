Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in görev süresi bu gece itibariyle resmen sona eriyor. Kendisi ayrılırsa dahi kendisinden sonra gelecek teknik direktöre kolaylık sağlamak isteyen Fatih Terim'in dün oyuncularıyla tek tek görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi.

Fatih Terim, dün itibariyle oyuncularını tek tek aradı. UEFA Avrupa Ligi'ni Villarreal'in kazanmasıyla Avrupa'daki ilk maçlarına 20-21 Temmuz'da çıkacaklarını hatırlatan tecrübeli hocanın, öğrencilerine, "Ben olurum ya da olmam. Ancak siz kendinizi 15 Haziran'a göre hazırlayın" dediği öğrenildi.

Yeni hoca için rapor hazırlattı

Galatasaray'da Fatih Terim'in kendisinin ayrılması durumunda gelecek yeni teknik adama kolaylık olması adına da çalışmalar yapıyor. Terim, olası bir ayrılık durumunda Galatasaray'ın çıkarları adına yeni gelecek hocaya kolaylık olması adına altyapı raporunu dahi çıkarttı ve Florya'daki masasına bıraktı.

Metin Karabaş