Galatasaray'da Fatih Terim'den oyuncularına mesaj
Galatasaray'da resmî görev süreci bu gece sona erecek teknik direktör Fatih Terim'in oyuncularıyla bir görüşme gerçekleştirdiği ve kendisinin Galatasaray'ın başında olup olmamasından bağımsız oyuncuların 15 Haziran'a kadar yeni sezon için hazır olmalarını istediği öğrenildi.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in görev süresi bu gece itibariyle resmen sona eriyor. Kendisi ayrılırsa dahi kendisinden sonra gelecek teknik direktöre kolaylık sağlamak isteyen Fatih Terim'in dün oyuncularıyla tek tek görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi.
Fatih Terim, dün itibariyle oyuncularını tek tek aradı. UEFA Avrupa Ligi'ni Villarreal'in kazanmasıyla Avrupa'daki ilk maçlarına 20-21 Temmuz'da çıkacaklarını hatırlatan tecrübeli hocanın, öğrencilerine, "Ben olurum ya da olmam. Ancak siz kendinizi 15 Haziran'a göre hazırlayın" dediği öğrenildi.
Yeni hoca için rapor hazırlattı
Galatasaray'da Fatih Terim'in kendisinin ayrılması durumunda gelecek yeni teknik adama kolaylık olması adına da çalışmalar yapıyor. Terim, olası bir ayrılık durumunda Galatasaray'ın çıkarları adına yeni gelecek hocaya kolaylık olması adına altyapı raporunu dahi çıkarttı ve Florya'daki masasına bıraktı.
Metin Karabaş