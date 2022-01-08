Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımını Giresunspor mücadelesine motive etmeye çalışıyor. Ligde yeniden çıkış yakalamak isteyen tecrübeli çalıştırıcı, son idmanın ardından oyuncularıyla yaptığı kısa toplantıda beklentilerini dile getirdi.

Giresun galibiyetiyle yeni bir başlangıç hedeflediğini yineleyen Terim, "Böyle bir dönemde çok fazla eksiğimiz var. Ama kimin oynadığı değil, bizim takım olarak ne oynadığımız önemli. Hafta boyunca bazı konular üzerinde çalıştık. Bunları sahada görmek istiyorum. Bu aynı zamanda formasından uzak kalan bazı oyuncularımız içinde bir fırsat anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.









Lige geri dönüyor

Bu arada Terim, cezasının bitmesinin ardından ilk kez bir Süper Lig maçında takımının başında yer alacak. Ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinin ardından toplamda 6 maç ceza alan Terim, Yeni Malatya, Altay, Sivasspor , Başakşehir, Adana Demirspor ve Antalyaspor mücadelelerinde görev yapamadı. Kupadaki Denizli karşılaşmasıyla kulübeye dönen Terim, şimdi de ligde siftah yapmış olacak.

Metin Karabaş