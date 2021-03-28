Oynadığı dönemde verilen şansları iyi kullanan, yokluğunda ise teknik kadronun hamle şansını azaltan Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan, milli aradan sonra yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Milliyet'in haberine göre; 25 yaşındaki futbolcu, 11 maçtır çeşitli nedenlerle forma giyememişti. Son olarak 17 Ocak’taki Beşiktaş maçında ilk on birde sahaya çıkıp bu maçta 80 dakika sahada kalan Oğulcan sakatlanmış ve daha sonra 5 maçta forma giyememişti. Uyluk problemi yaşayan sarı-kırmızı oyuncu, sakatlığı nedeniyle Denizli, Malatya, Gaziantep, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında görev yapamamıştı.

Oğulcan sağ kanada!

Oğulcan için talihsizlikler burada bitmedi. Rize ile olan sözleşmesini haksız fesih ettiği için, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’ndan 6 maç men cezası aldı, Tahkim Kurulu bunu 3’e indirdi. Böylece Oğulcan; Kasımpaşa, Alanya ve Erzurum maçlarında da cezası nedeniyle yer bulamadı.









Genç forvet, cezası sona ermesine karşın Ankaragücü, Sivas ve Kayseri maçlarında ise kadroya bile alınmadı. Son olarak Çaykur Rizespor’a karşı maç kadrosuna alınan oyuncu, bu karşılaşmada da süre alamadı.

Sistem üzerinde değişiklik düşünen ve tek forvetli sisteme geçmeyi planlayan teknik direktör Fatih Terim’in, Feghouli’yi 10 numaraya çekip, sağ kanatta ise Kerem veya Oğulcan’dan birini sahaya sürmesi bekleniyor. Oğulcan, sağ kanatta sezon içerisinde iyi işlere imza atarken, Terim yetenekli futbolcuyu ikinci forvet gibi kullanmıştı.