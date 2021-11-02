Gaziantep karşısındaki performansıyla galibiyetin en kilit adamı seçilen Marcao, savunmanın göbeğinde Nelsson ile birlikte müthiş bir uyum yakaladı. Brezilyalı oyuncunun ligde cezasının biterek formasına kavuşmasının ardından yakalanan çıkış, planları da değiştirdi. Palmeiras'ın ciddi şekilde ilgilendiği ve Ocak ayında bonservisi için ciddi bir teklifle geleceği Marcao'ya, hocası Fatih Terim'den gidiş izni çıkmadı. Terim, başarılı savunmacının en azından sezon sonuna kadar mutlaka kadroda tutulmasını istiyor. Yönetimin, resmi teklif geldikten sonra, durumu Fatih hoca ile yeniden masaya yatıracağı öğrenildi.