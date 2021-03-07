“Kolay fikstür” gibi gösterilen karşılaşmalar arasında yer alan Ankaragücü’nden darbe alan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, çok sık yapmadığı bir şey gerçekleştirdi, öğrencileriyle bir toplantı yaparak takımı ayağa kaldırmaya çalıştı.

Milliyet'in haberine göre; Karşılaşma öncesinde, olumsuz havayı dağıtmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılı kulübün teknik patronu, keyiflerini kaçıran yenilgiyi unutmalarını, geleceğe bakmalarını istedi. Ankaragücü karşılaşmasının unutulması gerektiğini dile getiren Terim, şunları söyledi:

"Kalan maçları kazanarak şampiyon olacağız!"

“Ankaragücü maçı geride kaldı. Unutmamız lazım. Şimdi önümüzde her karşılaşmanın final gibi görülmesi gereken bir döneme giriyoruz. İyi bir takımız ve sizler de iyi oyuncularsınız. Kalan bütün maçları kazanıp şampiyon olacağız.”

Oyuncularını hakemler konusunda da uyaran Terim, kart konusunda hassas davranılmasını ve gereksiz kart görülmemesini söyledi.

Tecrübeli hoca, Sivas’a karşı ilk golü bulmalarının önemini de oyuncularına anlattı. Sarı-kırmızılı teknik adam, rakiplerinin de bu karşılaşmayı, “kendilerini gösterme maçı” olarak gördüğüne vurgu yaparak, boş alan bırakmamaları gerektiğine vurgu yaptı.