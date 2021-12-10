Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lazio karşılaşmasında sürpriz tercihlere imza attı. Tecrübeli teknik adam, orta sahanın ileri üçlüsünde çok yönlü isimlere şans verdi. Normal şartlar altında son taktik idmanda denenmeyen Ryan Babel'in yanında Sofiane Feghouli ile Kerem Aktürkoğlu forma şansı buldu. Bu üç oyuncu, birlikte forma giydiği süre içerisinde sürekli yer değiştirdi. Ancak Babel ile Feghouli ikinci yarıda oyundan alınırken, yerlerine ise Emre Kılınç ile Morutan dahil oldu.

Hem savunmada hem hücumda...

Babel ve Feghouli, sahada süre buldukları dakikalar içerisinde ise hücumun yanında savunmaya da önemli destek verdi ve merkezdeki isimlerin yüklerini hafifletti. Bu arada Fatih Terim, orta sahanın merkezinde Berkan Kutlu ile Taylan Antalyalı'yı tercih etti. Sezon başından beri beklentilerin altında kalan Taylan, İtalyan temsilcisi karşısında elinden geleni yaptı.