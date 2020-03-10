Galatasaray’da Fatih Terim’den hakem tepkisi

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, Sivasspor maçında çalınan penaltıya çok sinirlense de ceza almamak adına suskun kalmaya çalıştığı öğrenildi.

10 Mart 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Galatasaray’da Fatih Terim’den hakem tepkisi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, Sivasspor maçının hakemi Mete Kalkavan ve VAR odasına çok sinirlendiği ancak PFDK’dan ceza almamak için suskun kalmaya dikkat ettiği bildirildi.

Seri’nin pozisyonunda çalınan penaltı düdüğünde VAR’ın devreye girmesinin yanlış olduğunu basın toplantısında dile getiren Terim’in, kurmaylarıyla yaptığı görüşmede, “Böyle penaltı olmaz. Göz göre göre puanlarımız gitti” sözleriyle tepkisini gösterdiği ifade ediliyor.

Fatih hoca, yine basın toplantısında, kulüpte kendisinden başka bu hatalara tepki gösteren olmadığını ima ederek, yönetimi de üstü kapalı şekilde eleştirmişti.

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