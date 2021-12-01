Üst üste gelen Karagümrük beraberliği, evindeki Fenerbahçe yenilgisi, son olarak da Malatya'daki beraberlik, Galatasaray 'a 3 haftada tam 7 puana mâl oldu. Böylece lider Trabzonspor 'un 14 puan gerisinde kalan Sarı-Kırmızılılar'da, Avrupa'da alınan başarılı sonuçlara rağmen moraller alt üst olmuş durumda. Ligdeki kötü gidişatı bir an önce sonlandırmak isteyen teknik direktör Fatih Terim, Florya'daki suskunluğunu bozarak, öğrencileriyle kısa bir toplantı yaptı. Ligde daha ilk devrenin bile bitmediğini hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Önümüzde kazanılacak ve kaybedilecek daha çok puan var. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Biz kendi işimizi yapalım. Bir an önce toparlanıp ayağa kalkalım ve kazanmaya başlayalım. Sonrasında kim nerede olur, ne yapar, hep beraber bakarız" ifadelerini kullandı.









Gol krizine çare arıyor

Savunmada yapılan bireysel hatalara rağmen, defans hattının genel durumundan memnun olan Terim, asıl problemin hücum hattında olduğunu düşünüyor. Takımının bir türlü lig maçlarını erken kopartıp sonuca gidememesinden dert yanan Fatih hoca, ekibiyle birlikte gol krizine çözüm arıyor. Birçok hücum oyuncusundan beklediği verimi alamayan Terim'in, çift forvetli düzeni yeniden gözden geçireceği ve Halil'i bir şekilde 11'e tekrar adapte etmeye çalışacağı bildirildi. Diagne ile Mohamed arasında bir değişiklik olup olmayacağı ise Altay maçına yönelik gerçekleşecek taktik provalarda ortaya çıkacak.

Metin Karabaş