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Galatasaray'da Fatih Terim'den başka plan yok

Son dakika Galatasaray haberi... Süper Lig'de 7 haftadır kazanamayan Galatasaray, devrenin kapanış maçını Antalyaspor ile oynayacak. Fatih Terim'e yönelik eleştiriler sosyal medyada artmaya başlasa da sarı-kırmızılı yönetimin tecrübeli teknik adam dışında B planı bulunmuyor.

23 Aralık 2021, Perşembe 07:51 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Fatih Terim'den başka plan yok

Süper Lig 'de 7 haftadır kazanamayan Galatasaray , devrenin kapanış maçını Antalyaspor ile oynayacak. Fatih Terim cezası nedeniyle son kez tribünde oturacak. 

Terim'e yönelik eleştiriler sosyal medyada artmaya başlasa da sarı-kırmızılı yönetimin tecrübeli teknik adam dışında B planı bulunmuyor. 

Başkan Burak Elmas, Antalyaspor maçının sonucu ne olursa olsun devre arası planlamasını Fatih Terim'le birlikte yapacak. Terim, kötü gidişata ocak ayında çözüm bulmaya çalışacak.

Sabah


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