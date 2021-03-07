Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Demir Grup Sivasspor’u konuk eden Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, son yapılan MKE Ankaragücü müsabakasının ilk 11’inde 6 değişiklik yaptı.

Ligde 27 maçta 57 puan toplayan ve haftaya averajla lider giren sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı’nda Sivas temsilcisini ağırladı. Galatasaray, karşılaşmaya Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Younes Belhanda, Ryan Babel, Henry Onyekuru, Radamel Falcao 11’i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Halil Dervişoğlu, Oghenekaro Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli yer aldı.

Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, ligin 28. haftasında deplasmanda 2-1 kaybettikleri MKE Ankaragücü mücadelesinde ilk 11’de görev verdiği Etebo, Ömer Bayram, Yedlin, Emre Kılınç ve Arda Turan’ı yedeğe çekti. Başkent deplasmanında kırmızı kart gören Mustafa Muhammed ise kadroda yer almadı.

Fatih Terim, bu oyuncuların yerine Linnes, Saracchi, Taylan, Belhanda, Babel ve Falcao’yu ilk 11’de oynattı.