Spor Toto Süper Lig’de 15. hafta mücadelesinde dün akşam Altay’la karşı karşıya gelen Galatasaray , rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Cim Bom’un ligdeki galibiyet hasreti 4 maça yükseldi. Aslan, lider Trabzonspor ’un 16 puan gerisine düşerek şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldı. Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in cezalı olması sebebiyle takımın başında yer almadığı mücadelede aldığı sonuçla zirvenin oldukça gerisinde kalan Aslan, Terim’in yokluğunda yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekiyor.





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6 maç ceza almıştı

Fenerbahçe maçındaki olaylar sebebiyle 6 maçlık ceza alan Fatih Terim’in, böylelikle Galatasaray’da son 11 yılda cezalı olduğu maç sayısı 42’ye ulaşacak. Terim’in olmadığı mücadelelerde; 38 maçın 32’sinde ligde, 3’ü Türkiye Kupası’nda, 2’si Süper Kupa’daydı. Ligdeki Terim’siz 33 maçta 14 galibiyet alan Cim Bom, 13 beraberlik, 6 da yenilgi yaşadı ve 44 puan kaybetti. Türkiye Kupası’ndaki 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, Süper Kupa’daki 2 karşılaşmada ise 2 galibiyet elde edildi.